В очікуванні перемовин? Військовий експерт пояснив, чому Росія значно посилила свої ІПСО

Росія розуміє, що перебуває на межі своєї витривалості, тому намагається залякувати Україну та союзників, змушуючи до переговорів

Російський режим останніми тижнями істотно посилив реалізацію своїх інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО), розрахованих як на західну, так і на українську аудиторію. В очікуванні на можливі перемовини росіяни намагаються залякати Захід та українське суспільство, демонструючи, що вони, мовляв, готові продовжувати війну далі, хоча насправді вже майже на межі витривалості.

Про це розповів "Телеграфу" Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Коментуючи публікації у західних ЗМІ, в тому числі від видання Time про чотири сценарії завершення війни в Україні, він зазначив, що росіяни намагаються діяти різними способами.

"Росіяни на цьому фронті теж активні, вони діють різними способами. Десь кидають солодкий пряник, десь намагаються залякувати в тому числі й західну аудиторію. Там знову почалися розмови про ядерку, або там про якісь бліцкриги до країн Балтії, там про Варшаву згадують і так далі тому подібне. Ці наративи знову є. Ну зрозуміло, чому – тому, що відпрацьовують і намагаються подивитися на вплив тих чи інших вкидань за суспільними настроями, в тому числі не лише в українському, але в західному суспільстві", – пояснив він.

Братчук зазначив, що про економічні процеси, які відбуваються у Росії, можуть сказати хіба що фахівці. Але деструктивні процеси там точно відбуваються, це очевидно, оскільки дещо з'являться у публічній площині. Щодо військових процесів – росіяни переважають Україну у піхотній компоненті, саме із цим пов'язані заклики вступати до Сил оборони, оскільки Україна має значно менше солдатів. Зі свого боку, Україна робить ставку на технологічну зброю та технологічні процеси. Проте російська піхотна компонента теж має свої межі.

"З іншого боку, якби у Росії не було інших проблем і навіть в тому числі з особовим складом, вони б хотіли вони б там, наприклад, сьогодні – вірніше не хотіли, а могли б вони б сьогодні нас умовно, умовно, я кажу, з літаків би закидували тими солдатами. Але чому з'явилися північнокорейці на полі бою на Курщині – тому, що у росіян немає резервів. Тому, що якщо резерви є – вони задіяні на Донецькому напрямку, на східній частині фронту. Це очевидно, там найбільш боєздатні російські війська знаходяться", – відзначив він.

У зв'язку з усіма проблемами, додав Братчук, в Росії чудово знають реальний стан речей у себе, саме тому вони зараз поспішають максимально територіально щось ухопити, щоб потім з цих позицій вимагати перемовин з Україною. Паралельно Кремль тисне на союзників України, щоб вони також почали змушувати Україну до перемовин. Звідси й активізація російського ІПСО з усіх напрямків.

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