В ожидании переговоров? Военный эксперт объяснил, почему Россия значительно усилила свои ИПСО

Россия понимает, что находится на грани своей выносливости, поэтому пытается запугивать Украину и союзников, принуждая к переговорам.

Российский режим в последние недели существенно усилил реализацию своих информационно-психологических спецопераций (ИПСО), рассчитанных как на западную, так и на украинскую аудиторию. В ожидании возможных переговоров россияне пытаются запугать Запад и украинское общество, демонстрируя, что они, мол, готовы продолжать войну дальше, хотя на самом деле находятся уже почти на грани.

Об этом рассказал "Телеграфу" Сергей Братчук, военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии. Комментируя публикации в западных СМИ, в том числе от издания Time о четырех сценариях завершения войны в Украине, он отметил, что россияне пытаются действовать разными способами.

"Россияне на этом фронте тоже активны, они действуют разными способами. Где-то бросают сладкий пряник, где-то пытаются запугивать, в том числе и западную аудиторию. Там снова начались разговоры о ядерке, или там о каких-то блицкригах в страны Балтии, там о Варшаве вспоминают и так далее тому подобное. Эти нарративы снова есть. Ну понятно, почему – потому, что отрабатывают и пытаются посмотреть на влияние тех или иных вбросов на общественные настроения, в том числе не только в украинском, но и в западном обществе", – объяснил он.

Братчук отметил, что об экономических процессах, происходящих в России, могут сказать разве что специалисты. Но деструктивные процессы там точно происходят, это очевидно, поскольку кое-что появятся в публичной плоскости. Что касается военных процессов – россияне превосходят Украину в пехотном компоненте, именно с этим связаны призывы вступать в Силы обороны, поскольку Украина имеет гораздо меньше солдат. Со своей стороны Украина делает ставку на технологическое оружие и технологические процессы. Однако российская пехотная компонента тоже имеет свои пределы.

"С другой стороны, если бы у России не было других проблем и даже, в том числе с личным составом, они бы хотели бы они там, например, сегодня — вернее не хотели, а могли бы они сегодня нас условно, условно, я говорю, из самолетов бы забрасывали теми солдатами. Но почему появились северокорейцы на поле боя на Курщине – потому, что у россиян нет резервов. Потому что если резервы есть – они задействованы на Донецком направлении, на восточной части фронта. Это очевидно, что там наиболее боеспособные российские войска находятся", – отметил он.

В связи со всеми проблемами, добавил Братчук, в России прекрасно знают реальное положение вещей у себя, поэтому они сейчас спешат максимально территориально что-то ухватить, чтобы потом с этих позиций требовать переговоров с Украиной. Параллельно Кремль оказывает давление на союзников Украины, чтобы они также начали принуждать Украину к переговорам. Отсюда и активизация российского ИПСО по всем направлениям.

Между тем президент США Дональд Трамп настроен давить на Владимира Путина для завершения войны в Украине. Приближенный к президенту источник уверяет — его недавние заявления по урегулированию конфликта нужно воспринимать вполне серьезно. Они не пустые обещания. Впрочем, с другой стороны, западные СМИ пишут – Трамп не даст Путину того, чего желает обитатель Кремля.

Также ранее "Телеграф" писал, как Трамп принесет выгоду США и нажмет на Путина. Так считает Дэвид Лубин, эксперт программы глобальной экономики и финансов.