Война — день 1072: продвижение россиян в Великой Новоселке и ночные обстрелы

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты продолжают продвигаться на Покровском направлении, где сфокусированы их основные силы. Там лишь за прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений из 152. Аналитики сообщают, что у россиян есть успехи в Великой Новоселке, которая якобы уже была полностью захвачена. На фоне этого в сети увеличилось количество информационных вбросов врага, а обмены ударами дальнобойным оружием продолжаются чуть ли не каждую ночь.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 30 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В Сумах "Шахед" влетел в многоэтажку.

00:00 Россияне обстреляли окрестности Чернигова, есть поврежденные дома.

О новостях и событиях 27 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1069: у россиян успехи в Великой Новоселке, а под Покровском ожесточенные бои

О том, что происходило 28 января, читайте в трансляции: Война — день 1070: оккупанты давят под Покровском, а войска КНДР отступают для перегруппировки

Ситуацией в Украине 29 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1071: россияне давят под Покровском и стремительно теряют боевую технику