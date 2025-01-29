В Киеве обломки российского беспилотника упали около станции метро: что известно

По предварительным данным, люди не пострадали

Ночью и ранним утром в среду, 29 января, россияне снова атаковали Украину беспилотниками. В Киеве работала противовоздушная оборона, обломки вражеского БПЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Обломки беспилотника повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо.

"Все службы на месте. Пожара пока нет, пострадавших не обнаружили", — написал Кличко в 6:18.

Обратите внимание: Война — день 1071: россияне давят под Покровском и стремительно теряют боевую технику

Напомним, во время российской атаки беспилотниками 28 января, в Киевской области обломками сбитого дрона было повреждено помещение, где расположен музей ретро-автомобилей. В Межигорье вспыхнул пожар на площади 600 квадратных метров. Россияне уничтожили девять ретро-авто из коллекции беглого президента Виктора Януковича, еще 27 машин получили повреждения.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 29 января россияне атаковали беспилотниками Одесскую область. В городе Килия раздался взрыв, после него начался пожар. В сети появились видео момента взрыва и последовавшего за ним зарева.