Во время атаки на Киевщине пострадал уникальный музей. Уничтожены и повреждены десятки ретро-авто (фото и видео) – обновлено

Пострадали ретро-машины из коллекции Янукоаича

В ночь на вторник, 28 января, Россия атаковала Украину беспилотниками. В Киевской области обломками сбитого дрона повреждено помещение, где расположен музей ретро-автомобилей, вспыхнул пожар.

Обновление Многие подумали, что речь идет о техническом музее "Колеса Истории" в Киеве на улице Малинская. Там собрано более 100 тщательно сохранившихся и отреставрированных оригинальных ретро-автомобилей и мотоциклов. Однако там вскоре сообщили, что с их музеем все хорошо. В комментариях к этой публикации написали, что пострадал другой музей ретро-авто — в Межигорье.

Как сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник, спасатели потушили пожар на площади 600 квадратных метров. По предварительным данным, в музее уничтожены девять ретро-авто, еще 27 получили повреждения.

В бывшей резиденции беглого президента Януковича в Межигорье хранится его коллекция ретро-машин. Именно они и пострадали от падения обломков российского дрона 28 января.

Также из-за вражеской атаки есть последствия еще в трех районах Киевщины. Повреждены два частных дома, три нежилых помещения и три автомобиля. К счастью, люди не пострадали. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Как сообщал Телеграф, с раннего утра вторника, 28 января, Одесса находилась под огнем российских беспилотников. Пострадали три человека.