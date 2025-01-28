Під час атаки на Київщині постраждав унікальний музей. Знищено та пошкоджено десятки ретро-авто (фото та відео) - оновлено

Постраждали машини з колекції Януковича

В ніч на вівторок, 28 січня, Росія атакувала Україну безпілотниками. В Київській області уламками збитого дрона пошкоджено приміщення, де розташовано музей ретро-автомобілів, спалахнула пожежа.

Оновлення Багато хто подумав, що йдеться про технічний музей "Колеса Історії" у Києві на вулиці Малинська. Там зібрано понад 100 ретельно збережених та відреставрованих оригінальних ретро-автомобілів та мотоциклів. Проте там невдовзі повідомили, що з їхнім музеєм все добре. В коментарях до цієї публікації написали, що постраждав інший музей ретро-авто — у Межигір'ї.

Як повідомив т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник, рятувальники загасили пожежу на площі 600 квадратних метрів. За попередніми даними, в музеї знищено дев'ять ретро-авто, ще 27 отримали пошкодження.

У колишній резиденції президента-втікача Віктора Януковича в Межигір’ї зберігається його колекція ретро-машин. Саме вони й постраждали від падіння уламків російського дрона 28 січня.

Також через ворожу атаку є наслідки ще в трьох районах Київщини. Пошкоджено два приватні будинки, три нежитлові приміщення та три автомобілі. На щастя, люди не постраждали. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Як повідомляв "Телеграф", з раннього ранку вівторка, 28 січня, Одеса перебувала під вогнем російських безпілотників. Постраждало троє людей.