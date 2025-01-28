В Одесі понад годину лунали вибухи. Що відомо про атаку на місто (фото)

Під час обстрілів українців просять перебувати у безпечних місцях

З раннього ранку вівторка, 28 січня, Одеса перебувала під вогнем російських безпілотників. В одному з районів міста зафіксована пожежа.

Активна атака почалася близько 4:30, повідомляє кореспондент "Телеграфа". Російські дрони залітали з моря, вибухи чули в передмісті — район Чорноморську/Авангарду, також гучно було в районі Таїрово. Працювала протиповітряна оборона.

"За попередньою інформацією внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння 4-х легкових автомобілів. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила", — повідомив у Telegram мер Одеси Геннадій Труханов.

Вибухи чули також в районі Шкільного аеродрому. Офіційної інформації про це наразі немає. Також за даними моніторінгових каналів, росіяни застосували ракети, їх збивала ППО.

В одному із районів міста сталася пожежа, за попередніми даними загорілися автомобілі. У будинках вибито вікна.

Нагадаємо, 24 січня російські війська атакували Харків безпілотними літальними апаратами. У місті пролунали вибухи. Один із дронів упав у Основ’янському районі на півдні міста.

Днем раніше, 23 січня росіяни вдарили безпілотниками по місту Запоріжжя. Там пролунало п'ять вибухів.

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