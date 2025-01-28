Російські дрони частково зруйнували два будинки у Чернігові. Відео наслідків атаки

Атака припала на час, коли люди спали у своїх будинках

В ніч на вівторок, 28 січня, росіяни атакували Україну безпілотниками, зокрема вибух пролунав в місті Чернігів. Уламками дрона частково зруйновано два приватних будинки.

Вибух пролунав близько четвертої ранку під час повітряної тривоги через російську атаку безпілотниками, працювала протиповітряна оборона. Керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив у Telegram, що на щастя, люди не постраждали.

На місці пошкоджених будинків спалахнула пожежа, яку оперативно локалізували аварійні служби. На місці працюють рятувальники та поліція.

"Для організації допомоги постраждалим мешканцям збираю комісію ТЕБ та НС", — додав Дмитро Брижинський.

В мережі публікують момент вибуху, що потрапив на камеру відеоспостереження. Також є кадри пожежі, що спалахнула після нього.

Нагадаємо, важкий ранок був також в Одесі. Росіяни понад годину обстрілювали місто безпілотниками, також є інформація про ймовірне застосування ракет. Є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння чотирьох легкових автомобілів.

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