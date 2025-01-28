Российские дроны частично разрушили два дома в Чернигове. Видео последствий атаки

Атака пришлась на время, когда люди спали в своих домах

В ночь на вторник, 28 января, россияне атаковали Украину беспилотниками, в том числе взрыв прогремел в городе Чернигов. Обломками дрона частично разрушены два частных дома.

Взрыв раздался около четырех утра во время воздушной тревоги из-за российской атаки беспилотниками, работала противовоздушная оборона. Руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил в Telegram, что, к счастью, люди не пострадали.

На месте поврежденных домов вспыхнул пожар, оперативно локализованный аварийными службами. На месте работают спасатели и полиция.

"Для организации помощи пострадавшим жителям собираю комиссию ТЕБ и ЧС", — добавил Дмитрий Брижинский.

В сети публикуют момент взрыва, попавшего на камеру видеонаблюдения. Также есть кадры вспыхнувшего после него пожара.

Напомним, тяжелое утро было также в Одессе. Россияне более часа обстреливали город беспилотниками, также есть информация о возможном применении ракет. Есть повреждения жилых домов и зафиксировано возгорание четырех легковых автомобилей.

Ранее "Телеграф" писал, как получить средства на восстановление выбитых во время российских атак окон и поврежденных домов, от государства и благотворительных организаций. Это реально, однако существует целый ряд бюрократических моментов, о которых следует знать заранее и не терять время в критической ситуации. О них рассказал адвокат юридической компании "Правовая Позиция" Александром Сычевым, у которого есть успешные кейсы с возмещением средств.