Безпілотники атакували Київщину: уламки дрона влучили у багатоповерхівку (фото)

Уламки БПЛА пошкодили багатоповерхівку та промислове підприємство

Київ та Київську область в ніч на 25 січня атакували ударні безпілотники російських окупантів. Протиповітряна оборона відбила російську атаку, але внаслідок нападу росіян уламки влучили у багатоповерхівку в області.

Про це повідомив т.в.о. керівника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, уламки одного БПЛА пошкодили 9-поверховий будинок, уламки другого безпілотника спричинили пожежу.

"Унаслідок ворожої атаки в одному з населених пунктів області пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини. Всі оперативні служби на місці. Проводиться обстеження під’їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково. Інформація про потерпілих не надходила. В іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м. кв. Пожежа ліквідована", – написав він.

Нагадаємо, що окупанти у ніч на 24 січня також атакували Україну ударними безпілотниками. Внаслідок атаки уламки дрона впали на багатоповерхівку в населеному пункті Глеваха Київської області, там спалахнула пожежа. Також уламки іншого дрона впали на приватний будинок в ще одному населеному пункті, в обох випадках є загиблі.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 21 січня росіяни завдали удару безпілотниками по Миколаєву. А в ніч на суботу, 18 січня, ворог атакував Україну безпілотниками, а рано вранці — балістикою. Декілька вибухів пролунали у Києві, також два вибухи чули у Запоріжжі, голосно було на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинуло четверо людей, а в Запоріжжі було поранено 10 людей.