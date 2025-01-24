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Троє загиблих та зруйновані будинки. Наслідки російської атаки на Київщину (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Армія РФ атакувала житлові квартали вночі, коли люди спали Новина оновлена 24 січня 2025, 08:40
Армія РФ атакувала житлові квартали вночі, коли люди спали. Фото Колаж "Телеграфа"

Ворог тероризує українців щоночі та щодня

В ніч на п'ятницю, 24 січня, росіяни атакували Україну безпілотниками. Зокрема вони вдарили по житлових будинках у Київській області, загинуло троє людей.

Як повідомили у ДСНС, у Фастівському районі уламки дрона влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах. Там загинув чоловік 1988 року народження. З пошкодженого будинку евакуювали 150 мешканців. Врятовано травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го. На місці продовжують працювати рятувальники.

Крім того, є двоє загиблих у Броварах. Там уламки БПЛА зруйнували житловий будинок, сталася пожежа, що охопила 120 квадратних метрів, її ліквідовано. Загинуло подружжя — чоловік 1966 р.н. та його дружина 1965 р.н.

У МВС поінформували, що у Броварському районі внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали 8 приватних будинків. Також пошкоджено три автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у четвер, 23 січня, росіяни атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Було зруйновано багатоповерхівку, ще 30 отримали пошкодження. За останніми даними, одна людина загинула, ще 54 – отримали поранення.

Теги:
#Київська область #Війна #Загиблі #Атака #Безпілотники