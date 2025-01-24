Трое погибших и разрушенные дома. Последствия российской атаки на Киевщину (фото и видео)

Враг терроризирует украинцев каждую ночь и каждый день

В ночь на пятницу, 24 января, россияне атаковали Украину беспилотниками. В частности, они ударили по жилым домам в Киевской области, погибли три человека.

Как сообщили в ГСЧС, в Фастовском районе обломки дрона попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушение на 6-7 этажах. Там погиб мужчина 1988 года рождения. Из поврежденного дома эвакуировали 150 жителей. Спасены травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокированная женщина с 9-го. На месте продолжают работать спасатели.

Кроме того, есть двое погибших в Броварах. Там обломки БПЛА разрушили жилой дом, произошел пожар, охвативший 120 квадратных метров, его ликвидировали. Погибли супруги — мужчина 1966 г.р. и его жена 1965 г.р.

В МВД проинформировали, что в Броварском районе в результате российской атаки повреждения получили 8 частных домов. Также повреждены три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.

Как сообщал "Телеграф", ранним утром в четверг, 23 января, россияне атаковали Запорожье баллистическими ракетами. Была разрушена многоэтажка, еще 30 получили повреждения. По последним данным, один человек погиб, еще 54 получили ранения.