Трое погибших и разрушенные дома. Последствия российской атаки на Киевщину (фото и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Враг терроризирует украинцев каждую ночь и каждый день
В ночь на пятницу, 24 января, россияне атаковали Украину беспилотниками. В частности, они ударили по жилым домам в Киевской области, погибли три человека.
Как сообщили в ГСЧС, в Фастовском районе обломки дрона попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушение на 6-7 этажах. Там погиб мужчина 1988 года рождения. Из поврежденного дома эвакуировали 150 жителей. Спасены травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокированная женщина с 9-го. На месте продолжают работать спасатели.
Кроме того, есть двое погибших в Броварах. Там обломки БПЛА разрушили жилой дом, произошел пожар, охвативший 120 квадратных метров, его ликвидировали. Погибли супруги — мужчина 1966 г.р. и его жена 1965 г.р.
В МВД проинформировали, что в Броварском районе в результате российской атаки повреждения получили 8 частных домов. Также повреждены три автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор.
Как сообщал "Телеграф", ранним утром в четверг, 23 января, россияне атаковали Запорожье баллистическими ракетами. Была разрушена многоэтажка, еще 30 получили повреждения. По последним данным, один человек погиб, еще 54 получили ранения.