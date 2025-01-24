Вечеринка продолжается: российская авиабаза "Энгельс-2" под атакой беспилотников (видео)

Кроме Энгельса и Рязани беспилотники сегодня посетили еще два региона России

Ночью с 23 на 24 января не только Рязань находилась под ударами беспилотников. Российский город Энгельс в Саратовской области и авиабаза "Энгельс-2", откуда взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, тоже были атакованы ударными БПЛА.

Об этом сообщили местные российские каналы. Они опубликовали видео с взрывами и пролетами беспилотников над городом в сторону авиабазы, по данным российского мониторинга, Энгельс атакует от трех до десяти ударных БПЛА.

Пока неизвестно о результатах ударов по Энгельсу и авиабазе. Вряд ли можно принимать во внимание традиционные заявления местных властей об "уверенном сбитии" всех беспилотников.

Кстати, кроме Энгельса и Рязани беспилотники сегодня посетили еще два региона России. В Брянске по предварительным данным снова пострадал завод микроэлектроники "Кремний Эл", являющийся одним из крупнейших производителей электроники в РФ. А в Татарстане, где расположены многочисленные авиазаводы и предприятия по сбору беспилотников, объявили об опасности ударов БПЛА.

Добавим, что в ночь 14 января беспилотники уже били по городу Энгельс Саратовской области России, где только в понедельник потушили пожар на нефтебазе Комбината "Кристалл" Росрезерва после предыдущей атаки дронами. Теперь, по словам очевидцев, там загорелся новый пожар.

В России ночью 20 января прогремела серия взрывов в Рязани и Казани. Также о взрывах сообщалось в Казанской и Рязанской областях: под ударом беспилотников оказались не только предприятия оборонной промышленности россиян, но и два важных аэродрома.

Напомним, в ночь на 14 января ВСУ нанесли массовый удар по российским военным объектам, расположенным в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.