Вечірка триває: російська авіабаза "Енгельс-2" під атакою безпілотників (відео)

Окрім Енгельса та Рязані безпілотники сьогодні навідалися ще до двох регіонів Росії

Вночі з 23 на 24 січня не тільки Рязань перебувала під ударами безпілотників. Російське місто Енгельс у Саратовській області та авіабаза "Енгельс-2", звідки злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3, теж були атаковані ударними БПЛА.

Про це повідомили місцеві російські канали. Вони опублікували відео з вибухами та прольотами безпілотників над містом у бік авіабази, за даними російського моніторингу, Енгельс атакує від трьох до десяти ударних БПЛА.

Поки що достеменно невідомо про результати ударів по Енгельсу та авіабазі. Навряд чи можна брати до уваги традиційні заяви місцевої влади про "впевнене збиття" усіх безпілотників.

Доречі, окрім Енгельса та Рязані безпілотники сьогодні навідалися ще до двох регіонів Росії. У Брянську за попередніми даними знову постраждав завод мікроелектроніки "Кремній Ел", який є одним з найбільших виробників електроніки в РФ. А у Татарстані, де розташовані численні авіазаводи та підприємства зі збирання безпілотників, оголосили про небезпеку ударів БПЛА.

Додамо, що у ніч 14 січня безпілотники вже били по місту Енгельс Саратовської області Росії, де лише у понеділок погасили пожежу на нафтобазі Комбінату "Кристал" Росрезерву після попередньої атаки дронами. Тепер, за словами очевидців, там спалахнула нова пожежа.

У Росії вночі 20 січня пролунала серія вибухів у Рязані та Казані. Також про вибухи повідомлялося в Казанській та Рязанській областях: під ударом безпілотників опинилися не тільки підприємства оборонної промисловості росіян, але й два важливих аеродроми.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня ЗСУ завдали масового удару по російським військовим об’єктам, розташованим у глибині РФ. Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані.