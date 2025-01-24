Долетели до Москвы: россияне скулят, что беспилотники атаковали Московскую область и столицу РФ

Атака БПЛА якобы была отражена силами противовоздушной обороны

Ночью 24 января украинские ударные беспилотники почти добрались до Москвы и атаковали Московскую область. Три московских аэропорта приостанавливали работу из-за угрозы ударов БПЛА.

Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин и российские информационные каналы. Собянин сообщил, что атака БПЛА якобы была отбита силами противовоздушной обороны.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отбита атака летевших на Москву беспилотников", — написал он, добавив, что два дрона якобы были сбиты в Подольске. Кроме того, беспилотники якобы сбивались в Троицком административном округе Москвы и в городском округе Щелково.

Известно, что московские аэропорты "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" временно приостанавливали работу из-за угрозы атаки БПЛА. Позже они возобновили работу. Пока неизвестно, есть ли после атаки беспилотников какие-либо последствия "на земле".

Отметим, что российский город Рязань в ночь с 23 на 24 января находился под масштабной атакой беспилотников. Предварительно, несмотря на заявления российских властей про "все было сбито", есть попадания в нефтеперерабатывающий завод, а российская противовоздушная оборона ударила по жилым домам в городе и уничтожила по меньшей мере один из них.

При этом не только Рязань находилась под ударами беспилотников. Российский город Энгельс в Саратовской области и авиабаза "Энгельс-2", откуда взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, тоже были атакованы ударными БПЛА.