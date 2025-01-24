Долетіли до Москви: росіяни скиглять, що безпілотники атакували Московську область та столицю РФ

Атаку БПЛА нібито було відбито силами протиповітряної оборони.

Вночі 24 січня українські ударні безпілотники майже дісталися Москви та атакували Московську область. Три московські аеропорти призупиняли роботу через загрозу ударів БПЛА.

Про це повідомив мер столиці Росії Сергій Собянін та російські інформаційні канали. Собянін повідомив, що атаку БПЛА нібито було відбито силами протиповітряної оборони.

"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Коломна і Раменському міському окрузі відбито атаку безпілотників, що летіли на Москву", – написав він, додавши, що два дрони нібито були збиті у Подольську. Окрім того, безпілотники нібито збивалися у Троїцькому адміністративному окрузі Москви та в міському окрузі Щолково.

Відомо, що московські аеропорти "Домодєдово", "Внуково" та "Жуковський" тимчасово призупиняли роботу через загрозу атаки БПЛА. Пізніше вони відновили роботу. Поки що невідомо, чи є після атаки безпілотників якісь наслідки "на землі".

Зазначимо, що російське місто Рязань вночі з 23 на 24 січня перебувало під масштабною атакою безпілотників. Попередньо, попри заяви російської влади про "все було збито", є влучання у нафтопереробний завод, а російська протиповітряна оборона вдарила по житловим будинкам у місті та знищила щонайменше один з них.

При цьому не тільки Рязань перебувала під ударами безпілотників. Російське місто Енгельс у Саратовській області та авіабаза "Енгельс-2", звідки злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3, теж були атаковані ударними БПЛА.