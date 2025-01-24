Россияне атаковали Киевщину беспилотниками: дрон попал в многоэтажку, есть погибшие

В результате российской атаки ранены и погибли в двух населенных пунктах

Российские оккупанты в ночь на 24 января атаковали Украину ударными беспилотниками. В результате атаки обломки дрона упали на многоэтажку в населенном пункте Глеваха, там вспыхнул пожар. Также обломки другого дрона упали на частный дом еще в одном населенном пункте, в обоих случаях есть погибшие.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация. Отмечается, что обломки дрона разрушили несколько квартир в 10-этажке, погиб 36-летний мужчина. Еще один человек погиб из-за пожара в частном доме.

"В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах… Погибший обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. В настоящее время возгорание ликвидировано. Второй погибший – 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом", – говорится в сообщении.

Также в результате атаки есть раненые – мужчина 26 лет, получивший ожоги дыхательных путей и женщина 38 лет с острой реакцией на стресс. Наличие других потерпевших уточняется.

"Пожар ликвидирован. В настоящее время вблизи с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей. На месте также организована палатка с водой и горячими напитками. С людьми работают психологи", — добавили в КОВА.

Стоит отметить, что вечером 22 января российские оккупанты устроили массированный дроновый налет на Запорожье. В результате атаки большинство беспилотников было уничтожено, однако пять БПЛА попали в объект инфраструктуры.

Как сообщал "Телеграф", вечером 21 января россияне нанесли удар беспилотниками по Николаеву. А в ночь на субботу, 18 января, враг атаковал Украину беспилотниками, а ранним утром — баллистикой. Несколько взрывов прогремели в Киеве, также два взрыва слышали в Запорожье, громко было на Днепропетровщине. В результате вражеского обстрела в Киеве погибли четыре человека, а в Запорожье были ранены 10 человек.