Росіяни атакували Київщину безпілотниками: дрон влучив у багатоповерхівку, є загиблі

Внаслідок російської атаки є поранені та загиблі у двох населених пунктах

Російські окупанти у ніч на 24 січня атакували Україну ударними безпілотниками. Внаслідок атаки уламки дрона впали на багатоповерхівку в населеному пункті Глеваха, там спалахнула пожежа. Також уламки іншого дрона впали на приватний будинок в ще одному населеному пункті, в обох випадках є загиблі.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Зазначається, що уламки дрона зруйнували кілька квартир у 10-поверхівці, загинув 36-річний чоловік. Ще одна людина загинула через пожежу в приватному будинку.

"Унаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах… Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано. Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок", – сказано у повідомленні.

Також внаслідок атаки є поранені – чоловік 26 років, який отримав опіки дихальних шляхів та жінка 38 років з гострою реакцією на стрес. Наявність інших потерпілих уточнюється.

"Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями. З людьми працюють психологи", – додали в КОВА.

Варто зазначити, що ввечері 22 січня російські окупанти влаштували масований дроновий наліт на Запоріжжя. Внаслідок атаки більшість безпілотників було знищено, проте п'ять БПЛА влучили в об'єкт інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 21 січня росіяни завдали удару безпілотниками по Миколаєву. А в ніч на суботу, 18 січня, ворог атакував Україну безпілотниками, а рано вранці — балістикою. Декілька вибухів пролунали у Києві, також два вибухи чули у Запоріжжі, голосно було на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожого обстрілу в Києві загинуло четверо людей, а в Запоріжжі було поранено 10 людей.