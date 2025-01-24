Война — день 1066: россияне окружают Великую Новоселку, а Украина уже готова к переговорам

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают активно давить на направлениях в Донецкой области. В частности, ситуация вокруг Великой Новоселки, по данным аналитиков, становится все хуже – населенный пункт уже в оперативном окружении. Также преуспевают оккупанты и у Покровска. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже готова к переговорам по завершению войны, осталось слово за Россией. Также он хочет использовать свой козырь против РФ и повлиять на цены на нефть.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 24 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В своде за прошедшие сутки Генштаб сообщал, что враг атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь агрессор совершил 63 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Водяное Второе, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лисовка, Возрождение, Успеновка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Янтарное, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Покровское направление на карте Deep State

Семь вражеских штурмов отразили наши защитники на Новопавловском направлении, враг атаковал вблизи Новодаровки, Константинополя и Великой Новоселки.

Новопавловское направление на карте Deep State

О новостях и событиях 21 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1063: мир замер в ожидании решений Трампа, а в России горят нефтебазы

О том, что происходило 22 января, читайте в трансляции: Война — день 1064: оккупанты приближаются к Днепропетровской области и обстреляли Николаев

Ситуацией в Украине 23 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1065: россияне ударили по Запорожью, а КНДР готовит к отправке новую партию солдат