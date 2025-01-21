Война — день 1063: мир замер в ожидании решений Трампа, а в России горят нефтебазы

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а основная часть российских сил сфокусирована на Покровском направлении. Там лишь за прошлые сутки произошло более 70 боевых столкновений из 151 по всей линии фронта. Несмотря на продвижение захватчиков, ВСУ тоже имеют успехи на поле боя, в том числе и в Донецкой области. С приходом ко власти в США Дональда Трампа американские чиновники отметили, что новая администрация по-прежнему настроена достичь быстрого завершения войны, однако в Европе к этим заявлениям относятся куда более скептически. Но что бы там ни происходило за рубежом, война продолжается, а с ней и обмены ударами дальнобойным оружием.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 21 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В России после налета дронов случился пожар на очередном нефтяном объекте

О том, что происходило 18 января, читайте в трансляции: Война — день 1060: удар по Киеву и слухи о потере Покровска

Ситуацией в Украине 19 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1061: санкции против Шуфрича и Бойко, и штурм Великой Новоселки

О новостях и событиях 20 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1062: россияне давят под Покровском, но несут значительные потери