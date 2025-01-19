Война — день 1061: россияне прорываются к Покровску и начали штурм Великой Новоселки

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину продолжается, а интенсивность боев на линии фронта вновь поднялась до прежних показателей. За предыдущие сутки было зафиксировано 176 боевых столкновений, из которых чуть меньше половины на Покровском направлении. Сам Покровск сильно пострадал от обстрелов и стал более безлюдным, но все еще остается под контролем Украины даже вопреки заявлениям некоторых чиновников. В Киеве тем временем продолжают попытки "достучаться" до новой власти США с призывом не торопить начинать переговоры с Москвой, пока не будет достигнуто преимущество на поле боя, а в НАТО признают, что Россия может стать угрозой для Европы уже в ближайшие годы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 19 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В DeepState сообщают, что россияне начали атаку Великой Новоселки с трех сторон. Этот населенный пункт находится почти на админгранице Днепропетровской области.

Ситуацией в Украине 16 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1058: россияне давят под Покровском и обстреливают мирные города

О новостях и событиях 17 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1059: РФ давит под Покровском, а Украина подписала историческое соглашение

О том, что происходило 18 января, читайте в трансляции: Война — день 1060: удар по Киеву и слухи о потере Покровска