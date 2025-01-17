Война — день 1059: РФ давит под Покровском, а Украина подписала историческое соглашение

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают давить в Донецкой области, сосредотачивая усилия вокруг Покровска и дотягиваясь до границ с Днепропетровской областью. Но, кроме атак на фронте, РФ запускала дроны по Киеву во время дипломатического визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера. С этой страной-партнершей Украина подписала столетнее соглашение, также содержащее секретные пункты. В то же время США и мир активно готовятся к инаугурации Дональда Трампа и первых его политических решений, среди которых может быть усиление санкционного давления на РФ для достижения мира.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 17 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 По данным Генштаба, за прошедшие сутки самым горячим было Покровское направление. С начала суток противник 47 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новый Труд, Покровск, Шевченко, Зверевое, Котлино, Успеновка, Удачное, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Улакли, Дачное и Янтарное. Девять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

Покровское направление на карте Deep State

В то же время аналитик Юлиан Репке считает, что Украина не может остановить продвижение РФ к западу от Покровска.

О новостях и событиях 14 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1056: Украина и Россия обмениваются ударами, а Беларусь стягивает войска к границе

О том, что происходило 15 января, читайте в трансляции: Война — день 1057: Украина провела обмен пленными, а оккупанты давят под Покровском

Ситуацией в Украине 16 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1058: россияне давят под Покровском и обстреливают мирные города