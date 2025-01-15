Война — день 1057: оккупанты давят под Покровском, а над Россией летают дроны

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается, а почти половина со всех суточных боевых столкновений происходит на Покровском направлении. Там оккупанты пытаются продвинуться к юго-западу от Покровска, чтобы обойти город и взять его в окружение, а заодно выйти на админграницу Днепропетровской области. На фоне этого происходят обмены дроновыми ударами, а на территории России все чаще звучат взрывы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 15 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Несколько БПЛА замечены над территорией Украины. В Воздушных силах предупредили об опасности для Кременчуга.

О новостях и событиях 12 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1054: плохие новости из Курахово и первые пленные северокорейцы

О том, что происходило 13 января, читайте в трансляции: Война — день 1055: продвижение россиян замедлилось, а над Украиной летают дроны

Ситуацией в Украине 14 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1056: Украина и Россия обмениваются ударами, а Беларусь стягивает войска к границе