Война — день 1054: плохие новости из Курахово и первые пленные северокорейцы

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки прорыва на ряде направлений, а за предыдущие сутки на линии фронта было зафиксировано 157 боевых столкновений. Наиболее горячим остается Покровское направление, однако заметная активность захватчиков также замечена на Краматорском. Аналитики при этом сообщают, что Курахово было полностью захваченным, хотя пока официально об этом не сообщалось. Особая важность остается у Курской области, куда россияне перебросили около 60 тысяч солдат, ведь не исключено, что в случае потери плацдарма ВСУ, они попытаются вторгнуться в Сумскую область. Тем временем украинские войска продолжают отбивать штурмы в этом районе и даже взяли в плен первых солдат КНДР.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 12 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Взрывы раздавались в Киевской области, предварительно, ПВО работала по российским беспилотникам.

00:00 Около 25 российских БПЛА замечены над Украиной. Основное их количество находится в Полтавской и Черниговской областях.

О новостях и событиях 9 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1051: в России горят нефтебазы, а над Украиной летают дроны

О том, что происходило 10 января, читайте в трансляции: Война — день 1052: удар дрона по Киеву и "бавовна" в Ростовской области

Ситуацией в Украине 11 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1053: масштабная атака дронов против России и первые пленные военные КНДР