Война — день 1053: мощные санкции против России и вердикт США по возможным переговорам

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 11 января 2025 года. Прошлые сутки ознаменовались новыми мощными пакетами санкций США и Британии против российских нефтяных компаний. Нидерланды заморозили первые российские активы на сумму в 97,2 миллиона евро, хотя ожидалась почти в семь раз большая сумма. Президент Украины Владимир Зеленский же в Италии дал интервью, где рассказал об усталости от войны и намерениях президента РФ Владимира Путина.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 11 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Краснодарский край и временно оккупированный Крым находятся под масштабной атакой ударных беспилотников.

00:00 Советник Белого дома Джон Кирби объяснил, что введение санкций против РФ не делалось с расчетом того, что "станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров".

"Сейчас нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", — констатировал он.

В воздушном пространстве Украины несколько групп вражеских дронов.

Тем временем карты боевых действий на начало суток выглядят следующим образом:

Карта боевых действий под Покровском и Курахово 11.01.2025

Карта, где сейчас идут бои в Курской области 11.01.2025

Ситуацией в Украине 8 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1050: на границе Беларуси растет напряжение, а россияне атаковали Запорожье

О новостях и событиях 9 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1051: в России горят нефтебазы, а над Украиной летают дроны

О том, что происходило 10 января, читайте в трансляции: Война — день 1052: удар дрона по Киеву и "бавовна" в Ростовской области