Война — день 1050: на границе Беларуси растет напряжение, а россияне скидывают КАБы на Днепропетровщину

Оперативно о главном за сутки

С приближением дня инаугурации нового президента США бои по всей линии фронта в Украине становятся все более активными, а обе стороны пытаются добиться максимальных успехов. Всего за прошедшие сутки произошло 159 боевых столкновений, а наиболее горячими направлениями были Покровское, Кураховское, Времевское и Курское. Российские оккупанты пытаются закончить захват Торецка, а также пытаются перейти в контратаку на Курском направлении, хотя и подвергаются ощутимым ударам ВСУ. Также в очередной раз возросло напряжение на границе с Беларусью, там опять фиксируют скопления войск, но пока без признаков подготовки к началу вторжения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 8 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне начали применять КАБы по Днепропетровской области. Пока речь идет лишь о районах неподалеку от админграницы Донецкой области.

О новостях и событиях 5 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1047: Украина атаковала в Курской области, Россия наступает в ответ

О том, что происходило 6 января, читайте в трансляции: Война — день 1048: ВСУ прорываются в Курской области, а россияне давят под Покровском

С ситуацией в Украине 7 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1049: бои в Курской области обострились, а россияне прорываются в Торецк