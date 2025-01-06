Война — день 1048: ВСУ прорываются в Курской области, а россияне давят под Покровском

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается, а бои идут на всех основных направлениях на линии фронта. По данным Генштаба, за предыдущие сутки произошло 177 боевых столкновений, из которых больше трети на Покровском и Кураховском направлениях. При этом в Курской области ВСУ перешли в наступление, чем вызвали истерику у российских пропагандистов. Хотя деталей пока известно мало, однако по некоторой информации, украинские военные смогли взять под свой контроль новые населенные пункты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 6 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 До 30 беспилотников фиксируется в небе над Украиной. Собственный корреспондент "Телеграфа" из Запорожья сообщил о звуках уничтожения БПЛА возле города.

00:00 Более 40 БПЛА замечены в небе над Украиной, из-за чего масштабную тревогу включили над многими областями.

О том, что происходило 3 января, читайте в трансляции: Война – день 1045: Россия продвигается на Донбассе и нанесла удар по Чернигову

С ситуацией в Украине 4 января можно ознакомиться в этом материале: Война – день 1046: Украина наносит ответный удар и ждет новую помощь от США

О новостях и событиях 5 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1047: Украина атаковала в Курской области, Россия наступает в ответ