Война — день 1047: оккупанты штурмуют возле Покровска и прорываются к Днепропетровской области

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину с наступлением холодов несколько замедлилось, хотя ситуация на фронте все еще остается напряженной. Лишь за предыдущие сутки произошло 149 боевых столкновений, из которых 40 зафиксировано на Покровском и 30 на Курском направлениях. При этом под Покровском россияне пытаются обойти город с юго-запада, почти вплотную подойдя до админграницы Днепропетровской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 5 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне скинули бомбы на Семеновку в Черниговской области. Сообщается о семи пострадавших

О новостях и событиях 2 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1044: россияне прорываются у Покровска и штурмуют в Курской области

О том, что происходило 3 января, читайте в трансляции: Война – день 1045: Россия продвигается на Донбассе и нанесла удар по Чернигову

С ситуацией в Украине 4 января можно ознакомиться в этом материале: Война – день 1046: Украина наносит ответный удар и ждет новую помощь от США