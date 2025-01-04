Война – день 1046: Россия не прекращает обстрелы, а США готовят новый пакет помощи

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 4 января 2025 года. Предыдущие сутки ознаменовались рядом ракетных и Дроновых атак России. Не обошлось без жертв, в частности, в Чернигове погиб пожилой преподаватель. Но есть и позитив, — президент Владимир Зеленский объявил о подготовке новых решений касательно усиления украинской ПВО, в то время как в США объявили о скором новом пакете помощи Украине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 4 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины десятки вражеских дронов. Но и против РФ идет атака, заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

На левом берегу Киева работали силы ПВО. Также взрывы слышали в российском Белгороде.

Аналитики DeepState отчитываются о постепенном продвижении российских военных на Покровском и Кураховском направлениях.

Карта боевых действий под Покровском и Курахово 04.01.2025

А вот как сейчас обстоят дела на Курском направлении:

Карта, где сейчас идут бои в Курской области 04.01.2025

С ситуацией в Украине 1 января можно ознакомиться в этом материале:Война — день 1043: успехи ВСУ в Курской области и новогодние обстрелы

О новостях и событиях 2 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1044: россияне прорываются у Покровска и штурмуют в Курской области

О том, что происходило 3 января, читайте в трансляции: Война – день 1045: Россия продвигается на Донбассе и нанесла удар по Чернигову