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Війна – день 1046: Росія не припиняє обстрілів, а США готують новий пакет допомоги

Автор
Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 4 січня 2025 року. Попередня доба ознаменувалася рядом ракетних і дронових атак Росії. Не обійшлося без жертв, зокрема, у Чернігові загинув літній викладач. Але є й позитив, — президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку нових рішень щодо посилення української ППО, тоді як у США оголосили про швидкий новий пакет допомоги Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 4 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України десятки ворожих дронів. Але й проти РФ іде атака, заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

На лівому березі Києва працювали сили ППО. Також вибухи чули у російському Бєлгороді.

Аналітики DeepState звітують про поступове просування російських військових на Покровському та Курахівському напрямах.

Карта бойових дій під Покровськом та Кураховим 04.01.2025
Карта бойових дій під Покровськом та Кураховим 04.01.2025

А ось як зараз справи на Курському напрямку:

Карта, де зараз точаться бої в Курській області 04.01.2025
Карта, де зараз точаться бої в Курській області 04.01.2025

З ситуацією в Україні 1 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1043: успіхи ЗСУ у Курській області та новорічні обстріли

Про новини та події 2 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1044: росіяни прориваються біля Покровська та штурмують у Курській області

Про те, що відбувалося 3 січня, читайте у трансляції: Війна – день 1045: Росія просувається на Донбасі та завдала удару по Чернігову