Війна – день 1046: Росія не припиняє обстрілів, а США готують новий пакет допомоги

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На календарі субота, 4 січня 2025 року. Попередня доба ознаменувалася рядом ракетних і дронових атак Росії. Не обійшлося без жертв, зокрема, у Чернігові загинув літній викладач. Але є й позитив, — президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку нових рішень щодо посилення української ППО, тоді як у США оголосили про швидкий новий пакет допомоги Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 4 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України десятки ворожих дронів. Але й проти РФ іде атака, заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

На лівому березі Києва працювали сили ППО. Також вибухи чули у російському Бєлгороді.

Аналітики DeepState звітують про поступове просування російських військових на Покровському та Курахівському напрямах.

Карта бойових дій під Покровськом та Кураховим 04.01.2025

А ось як зараз справи на Курському напрямку:

Карта, де зараз точаться бої в Курській області 04.01.2025

З ситуацією в Україні 1 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1043: успіхи ЗСУ у Курській області та новорічні обстріли

Про новини та події 2 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1044: росіяни прориваються біля Покровська та штурмують у Курській області

Про те, що відбувалося 3 січня, читайте у трансляції: Війна – день 1045: Росія просувається на Донбасі та завдала удару по Чернігову