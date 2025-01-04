Поранено двоє дітей. Росія вдарила КАБом по Сумщині (фото)

Під завалами можуть бути люди

У суботу, 4 січня, армія Росії вдарила керованою авіабомбою (КАБ) по селищу Свеса на Сумщині. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівки, серед поранених - двоє дітей.

Про це повідомляє Сумська ОВА. Зазначається, що загальна кількість поранених станом на 16:30 становить три особи.

"Сьогодні, 4 січня, ворог завдав авіаційний удар, застосувавши КАБ, по Свеській громаді Шосткинського району. Росіяни скинули бомбу на житлову багатоповерхівку", – йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, наразі проводиться аварійно-рятувальна операція. Імовірно, під завалами можуть бути люди. На опублікованих фото видно, що багатоповерхівка зазнала чималих руйнувань, майже повністю знищено частину під'їзду.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни вдарили дроном по житловому будинку у Сумах. Внаслідок чого виникла сильна пожежа. В момент удару в будинку перебувала подружня пара, яка вижила після атаки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія атакувала Київ безпілотниками, пошкоджено житловий будинок. Було зафіксовано падіння уламків російських безпілотників у двох районах. У Дарницькому районі виникла пожежа у приватному будинку, а у Голосіївському районі обійшлось без займання.