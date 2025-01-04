Ранено двое детей. Россия ударила КАБом по Сумщине (фото)

Под завалами могут быть люди

В субботу, 4 января, армия России ударила корректируемой авиабомбой (КАБ) по поселку Свеса Сумской области. В результате обстрела были повреждены многоэтажки, среди раненых — двое детей.

Об этом сообщает Сумская ОВА. Отмечается, что общее количество раненых по состоянию на 16:30 составляет три человека.

"Сегодня, 4 января, враг нанес авиационный удар, применив КАБ, по Свеской общине Шосткинского района. Россияне сбросили бомбу на жилую многоэтажку", – говорится в сообщении.

По данным администрации, сейчас проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, под завалами могут быть люди. На опубликованных фото видно, что многоэтажка получила значительные разрушения, почти полностью уничтожена часть подъезда.

Напомним, что недавно россияне ударили дроном по жилому дому в Сумах. В результате возник сильный пожар. В момент удара в доме находилась супружеская пара, выжившая после атаки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атаковала Киев беспилотниками, поврежден жилой дом. Было зафиксировано падение обломков российских беспилотников в двух районах. В Дарницком районе возник пожар в частном доме, а в Голосеевском районе обошлось без возгорания.