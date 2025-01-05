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Війна — день 1047: окупанти штурмують біля Покровська та прориваються до Дніпропетровської області

Автор
Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну з настанням холодів дещо сповільнилося, хоча ситуація на фронті досі залишається напруженою. Лише за попередню добу сталося 149 бойових зіткнень, з яких 40 зафіксовано на Покровському та 30 на Курському напрямках. При цьому під Покровськом росіяни намагаються обійти місто з південного заходу, майже впритул підійшовши до адмінкордону Дніпропетровської області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 5 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни скинули бомби на Семенівку, що на Чернігівщині. Повідомляється про сімох постраждалих.

Про новини та події 2 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1044: росіяни прориваються біля Покровська та штурмують у Курській області

Про те, що відбувалося 3 січня, читайте у трансляції: Війна – день 1045: Росія просувається на Донбасі і завдала удару по Чернігову

З ситуацією в Україні 4 січня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Війна – день 1046: Україна завдає удару у відповідь і чекає нову допомогу від США

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#Україна #Росія #Війна