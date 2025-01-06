Війна — день 1048: ЗСУ прориваються в Курській області, а росіяни тиснуть під Покровськом

Оперативно про головне за добу

Російський наступ триває, а бої йдуть по усіх основних напрямах лінії фронту. За даними Генштабу, за попередню добу сталося 177 бойових зіткнень, з яких більше третини на Покровському та Курахівському напрямках. При цьому в Курській області ЗСУ перейшли у наступ, чим викликали істерику у російських пропагандистів. Хоча деталей поки що відомо мало, проте за деякою інформацією, українські військові змогли взяти під свій контроль нові населені пункти.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 6 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Понад 40 БПЛА помічено у небі над Україною, через що масштабну тривогу включили над багатьма областями.

Про те, що відбувалося 3 січня, читайте у трансляції: Війна – день 1045: Росія просувається на Донбасі і завдала удару по Чернігову

З ситуацією в Україні 4 січня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Війна – день 1046: Україна завдає удару у відповідь і чекає нову допомогу від США

Про новини та події 5 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1047: Україна атакувала в Курській області, Росія настає у відповідь