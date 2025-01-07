Война — день 1049: бои в Курской области обострились, а россияне прорываются в Торецк

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают свое наступление на ряде направлений. За прошедшие сутки на линии фронта было зафиксировано 199 боевых столкновений, что говорит об очередном увеличении интенсивности сражений. Однако важно отметить, что почти половина от этой цифры это бои в Курской области, где ВСУ начали новую масштабную атаку, западные эксперты отмечают, что это новое наступление началось в максимально неудобное для Кремля время и демонстрирует то, что фронт там выглядит шатким даже несмотря на поддержку северокорейцев.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 7 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты были замечены в северных и северо-западных окрестностях Торецка, пишет DeepState

С ситуацией в Украине 4 января можно ознакомиться в этом материале: Война – день 1046: Украина наносит ответный удар и ждет новую помощь от США

О новостях и событиях 5 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1047: Украина атаковала в Курской области, Россия наступает в ответ

О том, что происходило 6 января, читайте в трансляции: Война — день 1048: ВСУ прорываются в Курской области, а россияне давят под Покровском