Війна — день 1049: бої в Курській області загострилися, а росіяни прориваються в Торецьк

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують свій наступ на низці напрямків. Минулої доби на лінії фронту було зафіксовано 199 бойових зіткнень, що говорить про чергове збільшення інтенсивності битв. Однак важливо зазначити, що майже половина від цієї цифри – це бої в Курській області, де ЗСУ розпочали нову масштабну атаку, західні експерти відзначають, що цей новий наступ почався в максимально незручний для Кремля час і демонструє те, що фронт там виглядає хитким навіть попри підтримку північнокорейців.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 7 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Декілька БПЛА помічені над Україною. Повідомлялося про три між Кіровоградською та Черкаською областями, одну в районі Охтирки та одну в районі Снігурівки.

00:00 Окупанти були помічені у північних та північно-західних околицях Торецька, пише DeepState

З ситуацією в Україні 4 січня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Війна – день 1046: Україна завдає удару у відповідь і чекає нову допомогу від США

Про новини та події 5 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1047: Україна атакувала в Курській області, Росія настає у відповідь

Про те, що відбувалося 6 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1048: ЗСУ прориваються в Курській області, а росіяни тиснуть під Покровськом