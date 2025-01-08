Війна — день 1050: на кордоні Білорусі зростає напруга, а росіяни скидають КАБи на Дніпропетровщину

Оперативно про головне за добу

З наближенням дня інавгурації нового президента США бої по всій лінії фронту в Україні стають дедалі активнішими, а обидві сторони намагаються досягти максимальних успіхів. Усього минулої доби сталося 159 бойових зіткнень, а найбільш гарячими напрямками були Покровське, Курахівське, Времівське та Курське. Російські окупанти намагаються закінчити захоплення Торецька, а також намагаються перейти в контратаку на Курському напрямку, хоч і зазнають відчутних ударів ЗСУ. Також вкотре зросла напруга на кордоні з Білоруссю, там знову фіксують скупчення військ, але поки що без ознак підготовки до початку вторгнення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 8 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

3:00 Близько 25 дронів помічено над Україною, тривогу включили у кількох областях.

1:00 Над Ростовською областю чули прольоти дронів

00:00 Росіяни почали застосовувати КАБи по Дніпропетровській області. Поки що йдеться лише про райони неподалік адмінкордону Донецької області.

Про новини та події 5 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1047: Україна атакувала в Курській області, Росія настає у відповідь

Про те, що відбувалося 6 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1048: ЗСУ прориваються в Курській області, а росіяни тиснуть під Покровськом

З ситуацією в Україні 7 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1049: бої в Курській області загострилися, а росіяни прориваються до Торецька