Война — день 1052: россияне продолжают давить возле Покровска и запускают дроны

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают активно наступать, пытаясь продвинуться в Покровск и к границам Днепропетровской области. А вот в направлении Запорожья Владимир Путин отказался от наступления, сосредоточившись на Курской области, где потери армии РФ уже достигли колоссальных объемов. Между тем, все больше СМИ пишут о договоренностях о мире в Украине, сроки которых продвинулись к Пасхе, даже несмотря на отсутствие у Дональда Трампа каких-либо планов реализации этой идеи.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 10 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Шесть ударных БПЛА находятся на востоке и в центре. Возле Вышгорода была слышна работа противовоздушной обороны.

00:00 На Покровском направлении, как сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке, за прошедшие сутки враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасиловка, Новоандреевка и Новоелизаветовка. Семь боестлокновений еще продолжаются.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении произошло 23 боестолкновения. Атаки наши воины отражали близ Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

Кураховское направление на карте Deep State

В то же время над Украиной фиксируют ударные дроны.

О том, что происходило 7 января, читайте в трансляции: Война — день 1049: бои в Курской области обострились, а россияне прорываются в Торецк

Ситуацией в Украине 8 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1050: на границе Беларуси растет напряжение, а россияне атаковали Запорожье

О новостях и событиях 9 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1051: в России горят нефтебазы, а над Украиной летают дроны