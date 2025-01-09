Война — день 1051: в России пылают нефтебазы, а над Украиной летают дроны

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты продолжают вести свое наступление на ряде направлений, а лишь за предыдущие сутки по всей линии фронта состоялось 166 боевых столкновений. Наиболее горячим направлением было Кураховское, однако не намного спокойней было на Покровском и Курском. Большие темпы наступления приводят к стремительному увеличению потерь и к настоящему времени, по данным Генштаба, россияне лишились уже более 800 тысяч солдат. На фоне этого продолжаются обмены ударами дальнобойным оружием — в России продолжают пылать нефтебазы, а в Украине гибнут мирные жители.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 9 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Над Украиной остается около пяти БПЛА. До этого работу ПВО слышали возле Черкасс и в Кременчуге

00:00 Чуть больше десяти дронов замечены над Украиной, большая часть из них находится в районе Черкасс.

О том, что происходило 6 января, читайте в трансляции: Война — день 1048: ВСУ прорываются в Курской области, а россияне давят под Покровском

С ситуацией в Украине 7 января можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1049: бои в Курской области обострились, а россияне прорываются в Торецк

О новостях и событиях 8 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1050: на границе Беларуси растет напряжение, а россияне атаковали Запорожье