Війна — день 1051: у Росії палають нафтобази, а над Україною літають дрони

Оперативно про головне за добу

Окупанти продовжують вести свій наступ на ряді напрямків, а лише за попередню добу по всій лінії фронту відбулося 166 бойових зіткнень. Найбільш гарячим напрямком було Курахівське, проте не набагато спокійніше було на Покровському та Курському. Великі темпи наступу призводять до стрімкого збільшення втрат і на сьогодні, за даними Генштабу, росіяни втратили вже понад 800 тисяч солдатів. На тлі цього продовжуються обміни ударами далекобійною зброєю — у Росії продовжують палати нафтобази, а в Україні гинуть мирні жителі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 9 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Трохи більше ніж десять дронів помічено над Україною, більшість із них знаходиться в районі Черкас.

Про те, що відбувалося 6 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1048: ЗСУ прориваються в Курській області, а росіяни тиснуть під Покровськом

З ситуацією в Україні 7 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1049: бої в Курській області загострилися, а росіяни прориваються до Торецька

Про новини та події 8 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1050: на кордоні Білорусі зростає напруга, а росіяни атакували Запоріжжя