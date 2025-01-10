Разбитый дом и изуродованные авто. Как сейчас выглядит здание в Киеве, поврежденное российским дроном (фото и видео)

К счастью, никто не пострадал

В ночь на пятницу, 10 января, россияне атаковали Украину беспилотниками. Под ударом был Киев, работала ПВО, обломки сбитого вражеского дрона попали в многоэтажку в Соломенском районе столицы.

На месте побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, зафиксировавший последствия очередной российской атаки. К счастью, обошлось без пострадавших, однако разрушений избежать не удалось.

Как видим, пострадал верхний этаж дома. Также из-за взрывной волны вылетели стекла в окнах.

Кроме того, повреждены автомобили, припаркованные у здания. У пострадавшего дома идет уборка и ликвидация последствий российской атаки.

Как сообщили в Воздушных Силах Украины, в ночь на 10 января россияне атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Сбиты 33 вражеских дрона, 34 беспилотника – не достигли целей (локационно потеряны).

Как сообщал "Телеграф", утром в пятницу, 10 января, часть домов Троещины в Киеве осталась без электроэнергии. В ДТЭК заявили, что на одной из подстанций столицы произошла серьезная авария и вспыхнул пожар.