Розбитий будинок та понівечені авто. Як зараз виглядає дім у Києві, пошкоджений російським дроном (фото та відео)

На щастя, ніхто не постраждав

В ніч на п'ятницю, 10 січня, росіяни атакували Україну безпілотниками. Під ударом був Київ, працювала ППО, уламки збитого ворожого дрона влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці.

На місці побував фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов, який зафіксував наслідки чергової російської атаки. На щастя, минулося без постраждалих, однак руйнувань уникнути не вдалося.

Як бачимо, постраждав верхній поверх будинку. Також через вибухову хвилю повилітало скло у вікнах.

Крім того, пошкоджено автомобілі, які було припарковано біля будівлі. Біля постраждалого будинку йде прибирання та ліквідація наслідків російської атаки.

Як повідомили у Повітряних Силах України, у ніч на 10 січня росіяни атакували Україну 72-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами. Збито 33 ворожих дрони, 34 безпілотники – не досягли цілей (локаційно втрачені).

Як повідомляв "Телеграф", зранку у п'ятницю, 10 січня, частина будинків на Троєщині у Києві лишилася без електроенергії. У ДТЕК заявили, що на одній з підстанцій столиці сталася серйозна аварія та спалахнула пожежа.