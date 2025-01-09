У Кривому Розі пролунало кілька вибухів: люди могли не встигнути до укриттів

Над містом видно дим

У Кривому Розі 9 січня пролунали щонайменше три вибухи. Повітряні Сили ЗСУ попередньо повідомляли про ракетну загрозу та наближення швидкісних цілей до міста.

За даними Повітряних Сил, о 14:05 було оголошено повітряну тривогу та попередження про ракетну небезпеку в кількох областях України. Через хвилину військові повідомили про швидкісні цілі у напрямку Кривого Рогу.

Одразу після цього у місті повідомили щонайменше про два вибухи. Ймовірно, ракети збили. Невдовзі над містом помітили розвідувальний дрон, а згодом зафіксували ще один вибух.

Від моменту оголошення тривоги до перших вибухів минуло лише кілька хвилин. Тож ймовірно, що не всі могли встигнути добігти до укриття. Очевидці повідомляють також про дим над містом.

Наразі не відомо, чи є унаслідок атаки поранені чи руйнування. Місцева влада поки не дала коментарів щодо цього.

Паблік "Миколаївський Ваньок" пише, що Росія атакувала Кривий Ріг авіаційними ракетами, які рухались з напрямку Херсонщини. За попередньою інформацією, їх збили.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що росіяни атакували Запоріжжя, над містом чули вибухи. Згодом кількість жертв та постраждалих різко зросла.