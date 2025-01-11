Війна — день 1053: потужні санкції проти Росії та вердикт США щодо можливих переговорів

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 11 січня 2025 року. Минула доба ознаменувалася новими потужними пакетами санкцій США та Британії проти російських нафтових компаній. Нідерланди заморозили перші російські активи на суму 97,2 мільйона євро, хоча очікувалася майже в сім разів більша сума. Президент України Володимир Зеленський же в Італії дав інтерв’ю, де розповів про втому від війни та наміри президента РФ Володимира Путіна.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 11 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Радник Білого дому Джон Кірбі пояснив, що запровадження санкцій проти РФ не робилося з розрахунком на те, що "вони стануть розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за стіл переговорів".

"Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", — констатував він.

У повітряному просторі України кілька груп ворожих дронів.

Тим часом карти бойових дій на початок доби виглядають так:

Карта бойових дій під Покровськом та Кураховим 11.01.2025

Карта, де зараз тривають бої у Курській області 11.01.2025

Ситуацією в Україні 8 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1050: на кордоні Білорусі зростає напруга, а росіяни атакували Запоріжжя

Про новини та події 9 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1051: у Росії горять нафтобази, а над Україною літають дрони

Про те, що відбувалося 10 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1052: удар дрона по Києву та "бавовна" в Ростовській області