Коса смерти: украинские беспилотники выкашивают солдат из КНДР в Курской области

По данным Украины, потери КНДР на Курщине составили не менее 3800 солдат убитыми и ранеными

Северокорейские войска несут в Курской области огромные потери из-за частых ударов украинских беспилотников, поскольку к таким боевым действиям армия КНДР оказалась не готова. Это повлияет на уроки, которые вынесет северокорейское командование из боевых действий, однако сейчас это приводит к большому количеству ликвидированных и раненых солдат КНДР.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики напомнили о многочисленных заявлениях и публикациях, где оцениваются потери войск КНДР на Курщине – обычно это четырехзначные цифры.

В частности, издание The Washington Post написало, что войска КНДР атакуют большими группами, пешком, и не реагируют на удары БПЛА по личному составу. Это приводит к огромным потерям как среди военных Северной Кореи, так и среди российских солдат, следующих за своими северокорейскими союзниками, используя их как "пушечное мясо" и "живой щит" против ВСУ.

Также западные официальные лица отмечают, что войска КНДР понесут масштабные потери. В США оценили потери КНДР за последнюю неделю декабря в 1000 солдат только убитыми. Президент Украины Владимир Зеленский 5 января заявил, что потери КНДР на Курщине составили не менее 3800 солдат убитыми и ранеными – это почти треть контингента КНДР, который враг развернул в Курской области.

"ISW продолжает оценивать, что способность Северной Кореи усваивать и интегрировать уроки, полученные во время боевых действий вместе с войсками РФ, предположительно значительно ухудшится. Это произойдет, если российское военное командование будет использовать войска КНДР в атаках с высоким уровнем истощения пехоты в аналогичных или больших масштабах, чем это происходит с большинством российского личного состава", – резюмировали аналитики.

Напомним, что северокорейские солдаты, воюющие на стороне российского режима против Украины, несут огромные потери. В субботу, 11 января, стало известно, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР. Известно, что одного северокорейского солдата 9 января 2025 удалось захватить бойцам тактической группы № 84 ССО, а другого — воинам-десантникам ВСУ.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что помощь Северной Кореи – это большой позор России, потому что без бойцов из КНДР она не может держаться на Курщине, а без боеприпасов от Ким Чен Ына – вытащить фронт в целом.