Совсем с ума сошла? Пропагандистка Скабеева заявила, что ВСУ "украли" корейцев в Курской области

Скабеева – известная своими людоедскими и циничными заявлениями российская топ-пропагандистка

Российские пропагандисты всеми силами пытаются любой ценой унизить успех Вооруженных сил Украины в Курской области, когда впервые удалось взять в плен солдат КНДР. Например, известная российская пропагандистка Ольга Скабеева с канала "Россия-1" заявила, что ВСУ якобы… "украли" северокорейских солдат на Курщине.

Об этом она заявила в эфире пропагандистской передачи на российском телеканале. Скабеева решила изображать дурочку и цинично выдала, что, мол, не понимает, как украинские войска попали в Курскую область и что они там делают.

"ВСУ ворвались на территорию России, воюют в Курской области – нашли там (если правда) и украли корейцев, теперь кричат: "КНДР воюет с Украиной". Придурки. А что Украина делает в Курской области? И зачем ворует людей?", – заявила пропагандистка.

Напомним, что северокорейские солдаты, воюющие на стороне российского режима против Украины, несут огромные потери. В субботу, 11 января, стало известно, что украинским военнослужащим удалось впервые взять в плен солдат из КНДР. Известно, что одного северокорейского солдата 9 января 2025 удалось захватить бойцам тактической группы № 84 ССО, а другого — воинам-десантникам ВСУ.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что помощь Северной Кореи – это большой позор России, потому что без бойцов из КНДР она не может держаться на Курщине, а без боеприпасов от Ким Чен Ына – вытащить фронт в целом.