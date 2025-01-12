Коса смерті: українські безпілотники викошують солдатів з КНДР в Курській області

За даними України, втрати КНДР на Курщині склали не менше 3800 солдатів вбитими та пораненими

Північнокорейські війська зазнають в Курській області величезних втрат через часті удари українських безпілотників, оскільки до таких бойових дій армія КНДР виявилася не готовою. Це вплине на уроки, які північнокорейське командування винесе з бойових дій, проте зараз це призводить до великої кількості ліквідованих та поранених солдатів КНДР.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали про численні заяви та публікації, де оцінюються втрати військ КНДР на Курщині – зазвичай, це чотиризначні цифри.

Зокрема видання The Washington Post написало, що війська КНДР атакують великими групами, пішки, та не зважають на удари БПЛА по особовому складу. Це призводить до величезних втрат як серед військових Північної Кореї, так і серед російських солдатів, які йдуть за своїми північнокорейськими союзниками, використовуючи їх, як "гарматне м'ясо" та "живий щит" проти ЗСУ.

Також західні офіційні особи зазначають, що війська КНДР зазнають масштабних втрат. В США оцінили втрати КНДР за останній тиждень грудня у 1000 солдатів тільки вбитими. Президент України Володимир Зеленський 5 січня заявив, що втрати КНДР на Курщині склали не менше 3800 солдатів вбитими та пораненими – це майже третина з контингенту КНДР, який ворог розгорнув в Курській області.

"ISW продовжує оцінювати, що здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом із військами РФ, імовірно, значно погіршиться. Це станеться, якщо російське військове командування буде використовувати війська КНДР в атаках з високим рівнем виснаження піхоти в аналогічних або більших масштабах, ніж це відбувається з більшістю російського особового складу", – резюмували аналітики.

Нагадаємо, що північнокорейські солдати, які воюють на боці російського режиму проти України, зазнають величезних втрат. У суботу, 11 січня, стало відомо, що українським військовослужбовцям вдалося вперше взяти в полон солдатів з КНДР. Відомо, що одного північнокорейського солдата 9 січня 2025 року вдалося захопити бійцям тактичної групи № 84 СЗГ, а іншого — воїнам-десантникам ЗСУ.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що допомога Північної Кореї – це велика ганьба Росії, тому що без бійців із КНДР вона не може триматися на Курщині, а без боєприпасів від Кім Чен Іна – витягнути фронт загалом.