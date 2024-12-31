Військові Північної Кореї, схоже, ефективні в штурмах навіть менше, ніж російські підрозділи

Військові КНДР, яких російські окупанти використовують для штурмів позицій Збройних сил України в Курській області, не були дуже ефективними. Вони зазнали суттєвих втрат в особовому складі та продовжують гинути у спробах атакувати українські позиції.

Про це заявила заступниця спікера Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу 30 грудня. Вона зазначила, що Пентагон може підтвердити оцінку втрат КНДР в Курській області, яку оголосили представники адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена.

"Білий дім нещодавно оголосив, що приблизно 1000 солдатів КНДР були вбиті або поранені в районі Курська. Це також наша оцінка", – сказала вона.

За її словами, дії військових режиму Кім Чен Ина, які допомагають росіянам в Курській області, "не здаються ефективними". Військові КНДР зазнали значних втрат під час попередніх спроб штурмів та продовжують помирати в атаках на позиції ЗСУ.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Північна Корея втратила на Курщині вже понад 3 тисячі своїх військових вбитими та пораненими. Водночас лідер КНДР Кім Чен Ин готується відправити Росії більше солдатів і зброї.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що допомога Північної Кореї – це велика ганьба Росії, тому що без бійців з КНДР вона не може триматися на Курщині, а без боєприпасів від Кім Чен Ина – витягнути фронт загалом.