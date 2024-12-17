Не лише над полоненими: росіяни на фронті знущаються над тілами солдат КНДР (моторошне відео)

Такого методу знущань ще не бачили

Росіяни намагаються приховати смерті солдат з Північної Кореї. Точніше, особистості загиблих.

І роблять вони це найжахливішим способом — спалюють їм обличчя, щоб тіло не можна було ідентифікувати за зовнішністю. Відповідне відео показав Президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

За словами очільника держави, Росія не лише залучає солдатів з Північної Кореї до штурмів позицій українських захисників, але й приховує їхні втрати. Спочатку вони хотіли приховати саму присутність солдат з КНДР. Під час тренувань їм не можна було навіть показувати обличчя, а якщо з’являлись докази, то РФ намагалась будь що їх видалити.

"А зараз, після боїв із нашими хлопцями, росіяни ще й намагаються… буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових. Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії, – зневаги до всього людяного", — каже Президент.

Не існує жодної причини, щоб військові КНДР воювали та вмирали за Путіна. І навіть після смерті росіяни над ними познущаються, сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що війська Північної Кореї зазнали великих втрат в Курській області. Після атаки вантажні автомобілі російської армії вивезли з місця зіткнення сотні ліквідованих та поранених солдатів КНДР