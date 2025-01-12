Війна — день 1054: погані новини з Курахового та перші полонені північнокорейці

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують пробувати прорив на ряді напрямків, а за попередню добу на лінії фронту було зафіксовано 157 бойових зіткнень. Найбільш гарячим залишається Покровський напрямок, проте помітна активність загарбників також помічена під Краматорськом. Аналітики при цьому повідомляють, що Курахове було повністю захопленим, хоча поки що офіційно про це не повідомлялося. Особлива важливість залишається у Курській області, куди росіяни перекинули близько 60 тисяч солдатів, адже не виключено, що у разі втрати плацдарму ЗСУ вони спробують вторгнутися до Сумської області. Тим часом українські війська продовжують відбивати штурми в цьому районі і навіть полонили перших солдатів КНДР.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 12 січня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Близько 25 російських БПЛА помічені над Україною. Основна їх кількість знаходиться у Полтавській та Чернігівській областях.

Про новини та події 9 січня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1051: у Росії горять нафтобази, а над Україною літають дрони

Про те, що відбувалося 10 січня, читайте у трансляції: Війна — день 1052: удар дрона по Києву та "бавовна" в Ростовській області

Ситуацією в Україні 11 січня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1053: масштабна атака дронів проти Росії та перші полонені військові КНДР